Помер заслужений журналіст України Василь Гаврилишин

На 82-ому році життя відійшов у вічність заслужений журналіст України Василь Гаврилишин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська спілка журналістів у Фейсбуці.

«Василь Гаврилишин назавжди залишиться у пам’яті галичан за творчий доробок, який відтворює буремні роки боротьби за Українську Державність», - зазначено у повідомленні.

Василь Гаврилишин народився на Івано-Франківщині, навчався у Львівському університеті. Ще студентом його запросили працювати в редакції газети, а згодом – на Львівському телебаченні. Зазначається, що журналіст запам’ятався усім саме працею над телевізійними фільмами, які переростали у кінофільми, здобували визнання та пошану в країні. Гаврилишин - редактор широко популярних фільмів, таких як “Залицальники“, “У гості до матері”, ”Червона рута”, які відкрили широку дорогу до всесвітнього визнання Володимиру Івасюку, Софії Ротару, Назарію Яремчуку, Василю Зінкевичу…

Панахида та прощання з відомим журналістом, членом НСЖУ Василем Олексійовичем Гаврилишиним відбудеться 24 лютого 2021 року об 11:00 у Храмі Святої Трійці на вул. Тершаковців у Львові.