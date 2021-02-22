Нафтогаз допоможе будувати будинки з сонячними панелями для переселенців - Президент

Нове житло для переселенців буде збудовано спільно з НАК "Нафтогаз", його буде обладнано сонячними панелями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

"Для переселенців готуються матеріали частини програми "Велике будівництво". Окремо до цієї частини підключено НАК "Нафтогаз", тому що ми будуватимемо це повністю з сонячними панелями та батареями. Будемо пропонувати такий формат", - розповів Зеленський.

Він додав, що суспільство побачить таку програму вже у 2021 році.

У Києві 22-24 лютого проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Інфраструктура». У ньому беруть участь Президент України Володимир Зеленський, представники влади, експерти та громадські діячі.