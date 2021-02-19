У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму «Позивний Італієць» про нацгвардійця Марківа

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Автор стрічки – директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Фільм створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Символ фільму «Позивний Італієць» - телевізійна трансляційна вежа на горі Карачун над Слов’янськом, яку обороняв Марків і під якою загинули італієць Андреа Роккеллі і росіянин Миронов. Вона - символ українського інформаційного простору, на який постійно зазіхає країна-агресор, зазначили в МВС.

«Сьогодні ми зібралися у фантастичний момент. У це важко вірилося, деколи відчай захоплював. Але український солдат Віталій Марків сказав, що він ніколи не дозволить собі, рятуючи себе, надати покази проти України, а це надзвичайно важливо. Слава нашому Герою і Слава Україні», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Марків зауважив, що «саме віра в те, що він не один, що ми можемо відстоювати свої інтереси та спільна боротьба привели до перемоги».

«Майже три місяці як я на волі. Тільки поглянувши зі сторони, я усвідомив, якби ми всі разом не об‘єднались, я б не зміг все пройти. Це була спільна боротьба. Я хочу щиро подякувати побратимам, всім небайдужим українцям, це наша з вами перемога», - сказав він.

Режисер фільму і автор ідеї Артем Шевченко зазначив, що герой фільму Віталій Марків є уособленням тих, хто боровся за Україну на Майдані, і тих, хто пішов на фронт.

«Цей фільм, який, я впевнений, подивляться мільйони, і не тільки українців, а й іноземних громадян у різних точках світу і зрозуміють одне, що держава Україна піклується та підтримує своїх воїнів», - підкреслив командувач Нацгвардії Микола Балан.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що історію з Віталієм Марківим важливо закарбувати не тільки в пам’яті, а й для історії, в тому числі фільмах і книгах. «Російська пропагандиська машина, яка фактично затримала Марківа в Італії, не змогла протистояти опозиції українців. Цей фільм і книга, яка буде видана 4 мовами, це наш бронежилет», - наголосив він.

Телевізійна прем’єра стрічки «Позивний Італієць» відбудеться до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у неділю, 21 лютого, о 17:20 на телеканалі 1+1.

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Як повідомлялося, 30 червня 2017 року у Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Рокеллі і його перекладача Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

12 липня 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

В серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Марківа.

Фото: МВС