Ангели пам’яті, морські бурульки й кандидат Вірастюк

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

Цими лютневими днями українці згадують полеглих Героїв Небесної Сотні. Від моменту найзапекліших протистоянь Революції Гідності, які залишили визначальний слід в історії держави, минуло сім років.

Напередодні роковин розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Фото: Юрій Рильчук

Загиблих на Майдані українські міста вшановують різними пам’ятними заходами. Так, в Івано-Франківську відбулася хода пам'яті Героїв Небесної Сотні. На фото: учасники біля пам’ятника Романові Гурику – 19-річному іванофранківцю, який загинув від кулі снайпера на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Фото: Олександр Лапін

А у Вінниці учасники акції вшанування пам’яті вийшли на майдан Героїв Небесної Сотні, тримаючи банер із написом "Герої не вмирають" та фотографіями загиблих.

Фото: Олексій Ковальов

Традиційно в українських містах відбулася й тиха акція "Ангели пам’яті", під час якої учасники вішали паперові витинанки ангелів на дерева на згадку про загиблих героїв. Захід також проводять і за кордоном. За словами організаторів, цьогоріч у світі акція триватиме з 19 до 21 лютого.

На фото: учасники акції в парку Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру в Сєвєродонецьку.

Фото: Микола М’якшиков

Також цього тижня відбулися заходи зі вшанування пам’яті українських воїнів, загиблих у боях за Дебальцеве.

Протистояння тривало з 21 січня до 18 лютого 2015 року, коли окупанти почали наступ на місто, що вважалося великим залізничним вузлом, розташоване на автошляху міжнародного значення між Луганськом і Донецьком. За офіційними даними Генштабу, в боях за Дебальцеве загинули 110 українських військовослужбовців, ще 270 бійців було поранено.

На фото: учасники вшанування на Алеї пам’яті у Дніпрі.

Фото: Олена Худякова

Зима цьогоріч дійсно зимова – зі снігом та бурульками на дахах будівель і на великих деревах. А температурні перепади збільшують ризик падіння неприбраних вчасно крижаних утворень на перехожих. Так, у столиці двох людей госпіталізували після небажаної "зустрічі" з бурульками.

Фото: Олена Худякова

За інформацією київської влади, комунальні служби очищають від снігу та бурульок будівлі, за які відповідальні, залучаючи покрівельників та альпіністів. Також у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень. Інспектори вже внесли понад 600 приписів.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Експонати на території Виставково-освітнього простору Національного музею Революції Гідності "М³: Майдан. Меморіал. Музей" у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Експонат виставки сучасного українського мистецтва "Штучний біль" у Харкові.

Фото: Юлій Зозуля

Воїн почесної варти біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам під час церемонії вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 32-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з території Республіки Афганістан, Одеса, 15 лютого 2021 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Спортсмен Василь Вірастюк подає документи до ЦВК для участі у проміжних виборах до Верховної Ради України на 87-му одномандатному виборчому окрузі, Київ, 19 лютого 2021 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Міми під час показу нової програми Національного цирку України "Історії кохання. Циркові мандри" у Києві.

Фото: Павло Багмут

Українські спортсмени Кирило Азаров та Данило Аванесов під час відкритого Кубка України зі стрибків у воду у Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Одеські контрасти: зруйнована стара будівля на Деволанівському узвозі, 11, яка обвалилася 3 лютого.

Фото: Володимир Тарасов

Хлопець із собакою з'їжджає з гірки у Вишневому на Київщині.

Фото: Юрій Рильчук

Дикі качки на березі озера в Міському парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка в Івано-Франківську.

Фото: Олена Худякова

Кіт посеред снігу на Київщині.

Фото: Юлій Зозуля

Заледеніле узбережжя Чорного моря в Одесі.