Ангели пам’яті, морські бурульки й кандидат Вірастюк
Цими лютневими днями українці згадують полеглих Героїв Небесної Сотні. Від моменту найзапекліших протистоянь Революції Гідності, які залишили визначальний слід в історії держави, минуло сім років.
Напередодні роковин розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.
Загиблих на Майдані українські міста вшановують різними пам’ятними заходами. Так, в Івано-Франківську відбулася хода пам'яті Героїв Небесної Сотні. На фото: учасники біля пам’ятника Романові Гурику – 19-річному іванофранківцю, який загинув від кулі снайпера на Інститутській 20 лютого 2014 року.
А у Вінниці учасники акції вшанування пам’яті вийшли на майдан Героїв Небесної Сотні, тримаючи банер із написом "Герої не вмирають" та фотографіями загиблих.
Традиційно в українських містах відбулася й тиха акція "Ангели пам’яті", під час якої учасники вішали паперові витинанки ангелів на дерева на згадку про загиблих героїв. Захід також проводять і за кордоном. За словами організаторів, цьогоріч у світі акція триватиме з 19 до 21 лютого.
На фото: учасники акції в парку Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру в Сєвєродонецьку.
Також цього тижня відбулися заходи зі вшанування пам’яті українських воїнів, загиблих у боях за Дебальцеве.
Протистояння тривало з 21 січня до 18 лютого 2015 року, коли окупанти почали наступ на місто, що вважалося великим залізничним вузлом, розташоване на автошляху міжнародного значення між Луганськом і Донецьком. За офіційними даними Генштабу, в боях за Дебальцеве загинули 110 українських військовослужбовців, ще 270 бійців було поранено.
На фото: учасники вшанування на Алеї пам’яті у Дніпрі.
Зима цьогоріч дійсно зимова – зі снігом та бурульками на дахах будівель і на великих деревах. А температурні перепади збільшують ризик падіння неприбраних вчасно крижаних утворень на перехожих. Так, у столиці двох людей госпіталізували після небажаної "зустрічі" з бурульками.
За інформацією київської влади, комунальні служби очищають від снігу та бурульок будівлі, за які відповідальні, залучаючи покрівельників та альпіністів. Також у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень. Інспектори вже внесли понад 600 приписів.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Експонати на території Виставково-освітнього простору Національного музею Революції Гідності "М³: Майдан. Меморіал. Музей" у Києві.
Експонат виставки сучасного українського мистецтва "Штучний біль" у Харкові.
Воїн почесної варти біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам під час церемонії вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 32-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з території Республіки Афганістан, Одеса, 15 лютого 2021 року.
Спортсмен Василь Вірастюк подає документи до ЦВК для участі у проміжних виборах до Верховної Ради України на 87-му одномандатному виборчому окрузі, Київ, 19 лютого 2021 року.
Міми під час показу нової програми Національного цирку України "Історії кохання. Циркові мандри" у Києві.
Українські спортсмени Кирило Азаров та Данило Аванесов під час відкритого Кубка України зі стрибків у воду у Києві.
Одеські контрасти: зруйнована стара будівля на Деволанівському узвозі, 11, яка обвалилася 3 лютого.
Хлопець із собакою з'їжджає з гірки у Вишневому на Київщині.
Дикі качки на березі озера в Міському парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка в Івано-Франківську.
Кіт посеред снігу на Київщині.
Заледеніле узбережжя Чорного моря в Одесі.