Сніговий полон, поцілунок на льоту й замаскована краса

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Маркіян Лисейко

Цього тижня українці знову борються з негодою: до більшості областей повернулися складні погодні умови – снігопади, хуртовини та ожеледь. А попереду – чергові значні морози. На фото: вкриті снігом автомобілі у Львові.

Фото: Павло Багмут

Містянам довелося не лише долати нерозчищені сходи в підземних переходах (на фото – київська локація),

Фото: Юлія Овсяннікова

…а й допомагати громадському транспорту вибиратися зі сніжних пасток. На фото: кондуктор і пасажири столичного автобуса.

Фото: Юлія Овсяннікова

Натомість подекуди блага сучасної цивілізації таки дісталися до засніжених дворів. На фото: чоловіки розчищають сніг у дворі багатоповерхівки за допомогою снігоприбиральних машин у Києві.

Фото: Олексій Ковальов

Водночас на жителів Сєвєродонецька на Луганщині чекали рясні дощі й підтоплення.

Фото: Микола М’якшиков

Проєкт освітлення вулиці Короленка у Дніпрі увійшов до списку переможців Всесвітнього конкурсу світлового дизайну LIT Awards. На фото: спеціальні багатофункціональні світильники проєктують світлові візерунки на бульварі мистецтв на вулиці Короленка.

Фото: Павло Багмут

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Вперше за 23 роки свого існування Тиждень моди відбувся у phygital-форматі, тому завдяки онлайн-трансляції побачити колекції міг кожен охочий. Упродовж чотирьох днів презентували 28 унікальних шоу від українських та міжнародних дизайнерів.

Фото: Євген Котенко

А у Національному цирку України тим часом відбулася прем’єра нової програми "Еколібрум", присвяченої екології. У ній не залучені циркові тварини. Натомість у шоу виступають жонглери, повітряні гімнасти, еквілібристи й актори театру пластичної комедії.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в Києві.

Фото: Павло Багмут

Моделі демонструють вбрання під час показу колекції Polina Veller на Ukrainian Fashion Week No Season 2021 у phygital-форматі в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Занесена снігом поштова скринька у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Відображення в дзеркалі автомобіля промислової зони в районі балки Середньої, де розташовані металургійні комбінати, в Запоріжжі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Сировина на території Зміївської паперової фабрики на Харківщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники чемпіонату України з боротьби самбо серед юніорів у Харкові.

Фото: Олена Худякова

Горобці біля годівнички в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Реформатська церква 1793 року у селі Соловка на Закарпатті.