Сніговий полон, поцілунок на льоту й замаскована краса
Цього тижня українці знову борються з негодою: до більшості областей повернулися складні погодні умови – снігопади, хуртовини та ожеледь. А попереду – чергові значні морози. На фото: вкриті снігом автомобілі у Львові.
Містянам довелося не лише долати нерозчищені сходи в підземних переходах (на фото – київська локація),
…а й допомагати громадському транспорту вибиратися зі сніжних пасток. На фото: кондуктор і пасажири столичного автобуса.
Натомість подекуди блага сучасної цивілізації таки дісталися до засніжених дворів. На фото: чоловіки розчищають сніг у дворі багатоповерхівки за допомогою снігоприбиральних машин у Києві.
Водночас на жителів Сєвєродонецька на Луганщині чекали рясні дощі й підтоплення.
Проєкт освітлення вулиці Короленка у Дніпрі увійшов до списку переможців Всесвітнього конкурсу світлового дизайну LIT Awards. На фото: спеціальні багатофункціональні світильники проєктують світлові візерунки на бульварі мистецтв на вулиці Короленка.
У столиці стартував Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Вперше за 23 роки свого існування Тиждень моди відбувся у phygital-форматі, тому завдяки онлайн-трансляції побачити колекції міг кожен охочий. Упродовж чотирьох днів презентували 28 унікальних шоу від українських та міжнародних дизайнерів.
А у Національному цирку України тим часом відбулася прем’єра нової програми "Еколібрум", присвяченої екології. У ній не залучені циркові тварини. Натомість у шоу виступають жонглери, повітряні гімнасти, еквілібристи й актори театру пластичної комедії.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в Києві.
Моделі демонструють вбрання під час показу колекції Polina Veller на Ukrainian Fashion Week No Season 2021 у phygital-форматі в Києві.
Занесена снігом поштова скринька у Києві.
Відображення в дзеркалі автомобіля промислової зони в районі балки Середньої, де розташовані металургійні комбінати, в Запоріжжі.
Сировина на території Зміївської паперової фабрики на Харківщині.
Учасники чемпіонату України з боротьби самбо серед юніорів у Харкові.
Горобці біля годівнички в Києві.
Реформатська церква 1793 року у селі Соловка на Закарпатті.