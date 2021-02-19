Росіянин напав з ножем і поранив коменданта Генконсульства України у Петербурзі

У Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України у п’ятницю, 19 лютого, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він наніс прикордоннику два ножових поранення.

«Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, як йому відчинили двері. Лише завдячуючи реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними», - сказав Демченко.

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Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце «швидку допомогу». До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.

Нападника затримано. Невдовзі на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.

Як повідомлялося, кілька років тому стався напад на генеральне консульство України у Ростові-на-Дону.