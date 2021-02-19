Суд розглядає апеляцію Кіпіані щодо книги про Стуса

У п’ятницю, 19 лютого, з 10:00 у Київському апеляційному суді (вул. Солом’янська, 2 а) розпочався розгляд апеляційної скарги журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва «Віват» на рішення Дарницького райсуду столиці (суддя Марина Заставенко), який заборонив поширювати книгу «Справа Василя Стуса».

Як повідомляв Укрінформ, судове засідання 21 січня в Київському апеляційному суді не відбулося. На початку засідання колегією суддів було ухвалено рішення перенести розгляд справи на 19 лютого.

«Сьогодні побачимо, чи держава Україна зі Стусом чи Медведчуком», - написав у Фейсбуці Кіпіані.

Об'єднання «Рух опору капітуляції» повідомило, що під час судового засідання під стінами суду проведе «виставку фактів діяльності Медведчука та його організації «Український вибір».

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Віват» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги «Справа Василя Стуса».