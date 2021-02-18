СБУ заявляє про потужну DDOS-атаку на її сайт

У Службі безпеки України заявляють, що сайт відомства працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього йде потужна DDOS-атака, і вже не перший день

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

“Наразі сайт СБУ дійсно працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов’язана з останніми активними діями Служби щодо захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі”, - уточнив він.

За словами речника відомства, фахівці СБУ наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше налагодити безперебійну роботу сайту.

Ознайомитися з актуальними новинами щодо діяльності СБУ можна на офіційних сторінках СБУ у Фейсбуці, Телеграм та Твітері.

Як повідомлялося, на сервери клієнтського сайту gas.ua газопостачальної компанії «Нафтогаз» була здійснена DDoS-атака, яку в компанії пов'язують з антиконкурентними діями на ринку газу для населення.