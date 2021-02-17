В Україні накрили хакерів, які атакували 150 компаній Європи та США

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання, яке здійснювало втручання у комп’ютерні мережі компаній країн Європи та США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Багаторівнева масштабна спецоперація проводилась у межах співпраці з компетентними органами США та Франції.

“Кіберфахівці СБУ зафіксували, що з вересня 2020 року цими хакерами було уражено понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 млн доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення Egregor. За його допомогою хакери здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній, викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників, інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок, блокували роботу вебресурсів.

Потім зловмисники вимагали значні суми коштів, здебільшого у криптовалюті, за дешифрування уражених комп’ютерних мереж і нерозголошення викрадених даних.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з вірусом Egregor, інформацією про уражені комп’ютерні мережі та інші докази протиправної діяльності.

Учасникам групи, у тому числі організатору, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України фіксує активне зростання фішингових атак з використанням теми вакцинації від COVID-19 в Україні.