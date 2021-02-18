Посадовців Медсил ЗСУ викрили на закупівлі непридатних апаратів ШВЛ

Державним бюро розслідувань викрито злочинну діяльність службових осіб під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року представниками Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться у повідомленні.

ДБР викрило злочинну діяльність посадовців Міноборони / Фото: ДБР

Зазначається, що 16 лютого слідчими проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.