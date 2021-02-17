ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно суддів ВАКС

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак.

Як передає Укрінформ, про це інформують у ВРП.

«Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя на засіданні 17 лютого 2021 року ухвалила рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак, враховуючи сукупність та системність порушень ними норм процесуального права», - ідеться в повідомленні.

У ВРП пояснюють, що після попередньої перевірки дисциплінарних скарг на дії суддів ВАКС під час колегіального розгляду справи № 760/26347/18 встановлені відомості, «за якими є підстави вважати про наявність у діях суддів ознак дисциплінарних проступків, передбачених статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, зазначають у відомстві, ідеться про зобов’язання адвоката діяти у спосіб, не передбачений законом, – попри наявність заяви адвоката про відмову від виконання обов’язків захисника, судді залучили його до участі в судовому процесі.

«Такі дії можуть свідчити про умисне або внаслідок грубої недбалості порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків», - вважають у ВРП.

А також - невжиття заходів щодо розгляду кримінальної справи протягом розумного строку, що може свідчити про безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

У ВРП повідомляють, що ухвала про відкриття дисциплінарної справи стосовно вказаних суддів буде оприлюднена найближчим часом.

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Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті ВРП, Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала 17 лютого питання про відкриття дисциплінарних справ чи відмову у їх відкритті за скаргами Національної асоціації адвокатів України, Олександра Білика, Андрія Новака стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак.