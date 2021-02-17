Венедіктова: За минулий рік притягнули до відповідальності 24 людини «з системи»

В Україні у 2020 році притягнуто до кримінальної відповідальності 24 людини із органів прокуратури.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова під час звіту перед членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"За 2020 рік ми притягнули до відповідальності 24 людини з системи. Це показник значно більший, ніж за попередні роки", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що не бачить проблем в очищенні системи. "Я не бачу жодних проблем і взагалі вважаю, що це наше завдання - очищувати систему. Тому якщо у нас є кримінальне провадження стосовно осіб, які працюють, працювали в органах прокуратури, ми будемо в цьому напрямку рухатися", - заявила генпрокурор.

Венедіктова також поінформувала, що за рік до суду направили справи проти 26 правоохоронців за катування: «Стан протидії катуванням. Внаслідок вперше скоординованих за останнє десятиліття керівниками правоохоронних органів заходів відчутно зросло число скерованих до суду кримінальних проваджень за фактами порушення прав людини працівниками органів правопорядку. В 13 разів збільшилася кількість правоохоронців, яким повідомлено про підозру у вчиненні катування. В 2019 році це було 2 особи, за 2020 рік – це 26 осіб. Та понад удвічі – у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством… Значно більше скеровано до суду обвинувальних актів щодо цих злочинів: 88 проти 58».

Щодо захисту інвестицій, то Венедіктова уточнила, що у ОГП працює Департамент захисту інвестицій, і 80 кримінальних проваджень взято на контроль.

Також вона повідомила, що в ході представництва інтересів держави у суді торік було пред’явлено позовів на суму майже вдвічі більше, ніж у 2019 році, – на 41,1 млрд грн, і судами було задоволено позови, а також добровільно відшкодовано відповідачами близько 23 млрд грн.

«Особливу увагу приділено захисту в суді інтересів держави в сфері земельних відносин. Із реагування прокурорів повернуто та попереджено незаконного вибуття більше 34 тисячі гектарів земель», - поінформувала Венедіктова.

Як повідомлялося, за даними ОГПУ, у 2020 році за процесуального керівництва прокурорів оголошено підозру у справах Майдану 42 особам, що втричі більше, ніж у 2019 році, серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п‘ятеро суддів, десятеро цивільних осіб.

Фото: Офіс генерального прокурора