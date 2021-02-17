На керівні посади у САП подали документи 150 претендентів

Документи на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подали 150 кандидатів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова під час звіту перед членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Документи на керівні посади в САП подали 127 осіб, тобто у нас буде конкурс 1 до 127. Правда, якщо сказати коректно, то ці документи надійшли на керівника і його заступника, а взагалі надійшло 150 пакетів документів, але вони іще доходять поштою", - сказала Венедіктова.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

Конкурс з обрання очільника САП стартував 25 січня.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а САП очолював із моменту її створення у 2015 році.