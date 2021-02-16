Якою буде безбар’єрна Україна: експерти почали розробку профільної Нацстратегії

Відбулася серія онлайн-засідань робочих груп із розробки проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, яка реалізується з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Мінрегіону.

"До масштабного процесу залучені шість експертних груп, у склад яких увійшли представники центральних органів влади, профільних громадських організацій, благодійних фондів тощо. Під час перших зустрічей присутні обговорили два напрями — Фізична та Суспільна безбар’єрність", - йдеться у повідомленні.

В Мінрегіоні поінформували, що учасники першої зустрічі наголосили на низці актуальних проблем за напрямом «Фізична безбар’єрність», серед яких: недотримання забудовниками Державних будівельних норм щодо інклюзії; низький рівень обізнаності чиновників у питаннях безбар’єрності; неможливість впливати на прийняття рішень для Комітетів доступності тощо.

Зокрема, учасниця робочої групи, архітекторка Софія Брем зауважила, що важливим є отримання відповідної освіти спеціалістами, які залучені до процесу проєктування будівель. "Вони мають глибоко розумітися у питаннях потреб людей з інвалідністю. Відтак, профільні навчальні заклади мають запровадити дисципліну універсального дизайну, а архітектори і інженери — складати іспит на розуміння доступності", - сказала Брем.

На думку голови правління Pro.UD, експертки ПРООН Олени Іванової, дозвільні документи для бізнесу мають надаватися виключно з чітким контролем їх виконання для стимулювання дотримання норм інклюзії.

Серед інших пропозицій учасників робочої групи – виокремлення норм доступності для приватного та громадського транспорту, розробка стандартів безбар’єрності у сфері обслуговування тощо.

Друга зустріч була присвячена обговоренню напряму «Суспільна безбар’єрність». Зокрема, йшлося про забезпечення гідних умов участі людей та суспільних груп у житті громад, реалізацію можливостей для їхньої участі в процесі розвитку культури, створення середовища для самовираження тощо.

Упродовж найближчих днів учасники робочих груп планують обговорити ще чотири виміри безбар’єрності: освітню, громадянську, цифрову та економічну. Зібрані пропозиції будуть внесені у проєкт Національної стратегії.

У Мінрегіоні відзначили, що процес розробки документу є транспарентним та відкритим. Пропозиції щодо розробки проєкту Стратегії за напрямками «Фізична безбар’єрність» та «Суспільна/соціальна безбар’єрність» можна залишати за посиланням. Кінцева дата подачі коментарів — 22 лютого 2021 року.

Як повідомлялось, розробка Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору реалізується у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні».

Як продемонструвало опитування у межах «Великої розмови про безбар’єрність» першої леді Олени Зеленської, для 56% українців свобода самовираження ототожнюється з поняттям безбар’єрності, а 61,2% опитаних особисто зустрічалися із соціальними бар’єрами.

До складу міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору при Кабінеті Міністрів, затвердженого урядом на виконання Указу Президента, входять дев’ять міністрів, низка народних депутатів, представники Офісу Президента, державних органів влади, Національного інституту стратегічних досліджень, громадськості та експерти. Очолює міжвідомчу робочу групу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Експертний консорціум, який надає аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі, сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО «Безбар’єрність». Ця робота здійснюється за сприяння програми ПРООН «Права людини для України».