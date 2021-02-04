Олена Зеленська вітає початок роботи над стратегією безбар’єрності

Олена Зеленська вітає початок роботи над стратегією безбар’єрності

Укрінформ
Перша леді Олена Зеленська привітала початок роботи над розробкою Національної стратегії безбар’єрності.

Як передає Укрінформ, своїми думками з цього приводу дружина Президента поділилася у Фейсбуці.

“Роботу над підготовкою проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні розпочато!.. Склад затвердженої робочої групи ще раз доводить, що держава відкрита й готова дослухатися до актуальних нині потреб суспільства та разом розробляти Стратегію, яка дасть змогу розбудувати безбар’єрний простір в Україні”, - написала Зеленська.

Вона акцентувала, що спільна головна мета – забезпечити рівний і безперешкодний доступ усіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг та інфраструктури.

“Безбар’єрність має стати суспільною нормою”, - відзначила Перша леді.

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Як повідомлялося, 3 лютого уряд затвердив склад міжвідомчої робочої групи, яка розроблятиме Національну стратегію безбар’єрності.

У робочій групі працюватимуть десять міністрів, народні депутати, представники Офісу Президента, державних органів влади, Національного інституту стратегічних досліджень, громадськості та експерти.

Фото: ОП

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