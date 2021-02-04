Олена Зеленська вітає початок роботи над стратегією безбар’єрності

Перша леді Олена Зеленська привітала початок роботи над розробкою Національної стратегії безбар’єрності.

Як передає Укрінформ, своїми думками з цього приводу дружина Президента поділилася у Фейсбуці.

“Роботу над підготовкою проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні розпочато!.. Склад затвердженої робочої групи ще раз доводить, що держава відкрита й готова дослухатися до актуальних нині потреб суспільства та разом розробляти Стратегію, яка дасть змогу розбудувати безбар’єрний простір в Україні”, - написала Зеленська.

Вона акцентувала, що спільна головна мета – забезпечити рівний і безперешкодний доступ усіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг та інфраструктури.

“Безбар’єрність має стати суспільною нормою”, - відзначила Перша леді.

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Як повідомлялося, 3 лютого уряд затвердив склад міжвідомчої робочої групи, яка розроблятиме Національну стратегію безбар’єрності.

У робочій групі працюватимуть десять міністрів, народні депутати, представники Офісу Президента, державних органів влади, Національного інституту стратегічних досліджень, громадськості та експерти.

Фото: ОП