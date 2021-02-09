Безбар‘єрність має стати суспільною нормою в Україні — Зеленська

Про це Зеленська сказала під першого засідання міжвідомчої робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії безбар’єрності, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Телеграмі.

«Дякую робочій групі за детально продуманий план з розробки проєкту Національної стратегії з безбар'єрності. Ви визначили для себе дуже стислі строки, і я щиро бажаю вам натхнення та енергії для створення стратегії. Я продовжуватиму активно комунікувати тему безбар’єрності в Україні. Безбар'єрність має стати суспільною нормою», – наголосила перша леді.

Зазначається, що робоча група презентувала на засіданні свій план роботи та шість стратегічних напрямків формування Стратегії безбар’єрності. Планується, що стратегія буде розроблена протягом найближчих двох місяців.

Як йдеться в повідомленні, головна мета стратегії – розбудова безбар’єрності у різних вимірах суспільного життя України – інфраструктурі, економіці, освіті, соціальній сфері тощо. Тобто будуть враховані потреби усіх груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, а також батьків малолітніх дітей.

«В українському суспільстві існує комплекс викликів, пов’язаний із наявністю бар’єрів для різних вразливих груп населення, що стосуються не лише можливості повноцінного доступу до об’єктів фізичного оточення, інфраструктури, а також отримання різного виду послуг, зайнятості та багато іншого. Тому важливим напрямом державної політики щодо формування безбар’єрного простору в широкому розумінні має бути сприяння формуванню загальної культури українського суспільства», - зауважив під час засідання голова робочої групи міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

До 6 напрямів, що ляжуть в основу Національної стратегії безбар’єрності, увійшли: соціальна, освітня, економічна, громадянська, фізична та цифрова безбар’єрність. Під кожен виділений стратегічний напрямок формуються тематичні експертні робочі групи.

Також повідомляється, що на першому етапі роботи учасники групи зосередяться на досліджені основних проблемних питань за кожним з напрямків та шляхами їх вирішення. Наступний крок – затвердження плану дій та підготовка законопроєктів, орієнтованих на її імплементацію. Перший проєкт стратегії буде представлено вже на початку березня.