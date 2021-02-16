В Україні стартував проєкт «Врятуй собі життя – перевірся на діабет»

В Україні стартувала громадська національна програма «Врятуй собі життя – перевірся на діабет».

Про це на пресконференції повідомили ініціатори проєкту ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку», передає Укрінформ.

Акція триватиме до 14 листопада, коли у світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн людей.

«Скринінг на діабет допоможе забезпечити своєчасність лікування та зменшення смертності. Пропонуємо підтримати кампанію та через партнерство залучити людей до свідомого та своєчасного діагностування», - зазначила Тетяна Сахарук, голова Глобального договору ООН в Україні, який є інформаційним партнером акції.

Головна ідея полягає у залученні компаній для проведення експрес-тестів співробітникам, жителям населених пунктів, де присутній бізнес, та іншим категоріям громадян.

Проєкт має підвищити рівень обізнаності про діабет та сприяти проведенню масової перевірки жителів країни, насамперед категорій із найбільшим ступенем ризику: людей 45+, із зайвою вагою, підвищеним артеріальним тиском, хронічним панкреатитом тощо.

Учасники тестування будуть проінформовані як про позитивні сторони скринінгу, так і про негативні – пов'язані, наприклад, із можливістю хибних результатів та зайвим хвилюванням. Всі відходи після проведення тестів будуть утилізовані згідно із законодавством.

«На забезпечення хворих на діабет держава витрачає значні кошти. У 2020 році у бюджеті було передбачено на ці цілі 1,2 млрд грн. Цього року у першому півріччі виділено 867 млн грн субвенцій на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет. А з липня 2021 року інсулін увійде до переліку лікарських засобів, що підлягають реімбурсації в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ. Проте через збільшення захворюваності на діабет необхідно проаналізувати доцільність підтримки з боку держави профілактичних заходів, в тому числі проведення повноцінного скринінгу на державному рівні. Упевнений, що для прийняття такого рішення можуть бути корисними і підсумки цієї акції, що ініційована громадськістю сьогодні», – розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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«За оптимістичною оцінкою Міжнародної діабетичної федерації, з огляду на чисельність населення України, майже 3 млн дорослого населення живуть з діабетом другого типу, поширеність захворювання становить 8,4%. Діабет діагностують в установах охорони здоров’я та при проведенні деяких масових кампаній. Проте до 50% всіх випадків залишаються недіагностованими. Люди уникають діагностики діабету, оскільки не розуміють високого ризику для життя та бояться, що подальше тривале лікування буде пов’язане зі значними витратами. Але своєчасна діагностика може допомогти запобігти тяжким наслідкам захворювання», - прокоментувала доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, лікар вищої категорії Наталія Спринчук.

Як зазначила голова Фонду «Діабетик» Наталя Власенко, захворюваність на діабет можна знизити, якщо інформувати населення про фактори ризику та перші ознаки діабету. «У європейських країнах створена система, яка мотивує людей вчитися компенсувати своє захворювання. І в більшості з них запроваджені державні програми з раннього скринінгу, профілактики діабету, а також його ускладнень. У цивілізованих країнах багато років діє гасло: «Діабет – не вирок, а певний спосіб життя». З самого початку людей з діабетом навчають і налаштовують в цьому напрямку. В цих країнах запроваджені не лише державні медичні програми з надання висококваліфікованої медичної та психологічної допомоги, а й ті, що мотивують пацієнтів вчитися жити з діабетом. Ми повинні об’єднатися, щоб змінити ситуацію в Україні на краще та сконцентрувати зусилля на своєчасній профілактиці, ранній діагностиці, сучасних методах лікування та ефективному контролі діабету», – зазначила вона.

Приєднатися до проєкту можна, заповнивши анкету на сайті.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою організаторами, у світі 463 млн дорослих (20-79 років) живуть з діабетом; до 2045 року ця цифра збільшиться до 700 млн; кожна п’ята людина віком 65+ страждає на діабет; кожен другий (232 млн) не знає, що хворіє на діабет; діабет став причиною 4,2 млн смертей у 2019 році; понад 1,1 млн дітей і підлітків живуть з діабетом першого типу; 374 млн людей мають підвищений ризик розвитку діабету другого типу; 2 з 3 людей з діабетом живуть у місті; на ранніх стадіях захворювання симптомів немає; скринінг показує підвищений цукор в середньому у кожного п'ятого.