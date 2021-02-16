Україна стане першою країною у світі, що прирівняє цифрові паспорти до звичайних - Федоров

Україна стане першою країною у світі, що прирівняє цифрові паспорти до звичайних - Федоров

Укрінформ
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стане першою в світі державою, де цифровий паспорт юридично буде прирівняно до звичайного.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема зазначається, що Верховна Рада України 4 лютого у першому читанні підтримала законопроєкт, що дозволить користуватися цифровими паспортами нарівні з паперовими.

«Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як «цифрової держави» — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів», - зазначив Федоров.

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Зазначається, що у мобільному застосунку Дія доступні закордонний біометричний паспорт та iD-картка. Документи у мобільному застосунку Дія запроваджуються за принципом people-to-people. Щоб перевірити дійсність цифрового документа, не потрібні жодні додаткові пристрої. Зробити це можна за допомогою будь-якого смартфона, на якому встановлено Дію. Для цього потрібно навести камерою смартфона на QR-код цифрового документа. Це унікальний 3-хвилинний ідентифікатор, що дозволяє звірити цей документ з даними у відповідних реєстрах.

Повідомляється, що українці вже можуть користуватися цифровими паспортами для отримання відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо.

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Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україною потягом та літаком. Документи у Дії приймають вже 10 міжнародних аеропортів країни: «Бориспіль», «Київ», «Одеса», «Львів» імені Данила Галицького, «Харків», «Запоріжжя», «Миколаїв», «Івано-Франківськ», «Херсон» та «Дніпропетровськ».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

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