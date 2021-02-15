Наєв вручив нагороди учасникам бойових дій на територіях інших держав

У Командуванні об’єднаних сил Збройних сил України урочисто відзначили учасників бойових дій на територіях інших держав.

Про це йдеться повідомленні Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Українські військовослужбовці брали участь у локальних війнах та збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Це й військові фахівці з досвідом ведення операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку тощо. Сьогодні ми пишаємося тим, що бойовий резерв українського війська складають ветерани війни в Афганістані, яка тривала протягом десяти років", – наголосив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час заходу.

За словами командувача, з 1992 року в міжнародних миротворчих операціях у складі багатьох миротворчих місій брали участь десятки тисяч українських військових.

Нині під час бойових дій проти підступної російської агресії на сході України ці військові фахівці ефективно застосовують свій бойовий досвід, проявляють героїзм і мужність.

Звертаючись до офіцерів, які брали участь у бойових діях на території інших держав та виконували завдання у складі миротворчих місій, Наєв побажав їм міцного здоров’я, родинного затишку і добробуту, незламної волі у важкій боротьбі за перемогу над ворогом, здійснення всіх планів та успіхів задля забезпечення обороноздатності України.

"Ми маємо за честь служити разом з вами у складі Командування об’єднаних сил Збройних сил України, де ваш бойовий досвід є беззаперечним вагомим внеском у набуття спроможностей нашим Командуванням", – підкреслив генерал-лейтенант.

Наприкінці урочистостей військовослужбовців було нагороджено відзнаками, грамотами та цінними подарунками.

Також у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка відбулася церемонія вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 32-ої річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Республіки Афганістан.

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав / Фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

Як повідомлялося, 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Саме 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістані.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU