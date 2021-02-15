Від імені Президента до меморіалу українських воїнів-афганців поклали квіти

Від імені Президента Володимира Зеленського, котрий наразі перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані, поклали квіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено кошик квітів від Президента Володимира Зеленського до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані", - зазначається у повідомленні.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено указом Президента України від 11 лютого 2004 року № 180 і приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану 15 лютого 1989 року.

Фото з сайту Президента