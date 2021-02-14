Суд звільнив з-під варти підозрюваного в убивстві Окуєвої – ЗМІ

Апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на прокуратуру Київської області.

Як зазначається, Редькіну замінили тримання під вартою на домашній арешт.

Водночас його адвокат інформацію не коментувала.

Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам групи Редькіна.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб 56-річному уродженцю Дагестану Ігорю Редькіну, підозрюваному в умисному вбивстві добровольця Аміни Окуєвої.

Читайте також: Суд залишив під арештом ще на два місяці підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Чоловік підозрюється у скоєнні ряду злочинів у складі злочинної організації. Серед них і умисне вбивство Окуєвої, яке сталося 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха, коли невідомі розстріляли впритул автомобіль, у салоні якого були Окуєва та її чоловік. Жінка померла на місці.

Фігуранту також повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, шахрайства, умисному знищенні майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Максимальне покарання, яке йому загрожує, - довічне ув’язнення.