Суд залишив під арештом ще на два місяці підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Суд на Київщині продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб підозрюваному в умисному вбивстві добровольця Аміни Окуєвої.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

“Незважаючи на всі зволікання адвокатів свого підзахисного, Шевченківський столичний суд задовольнив клопотання Слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом обласної прокуратури і прийняв рішення щодо продовження арешту зловмиснику. Відтепер 56-річний уродженець Дагестану буде перебувати під вартою у слідчому ізоляторі ще 60 діб”, - повідомили у відомстві.

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У поліції нагадали, що чоловік підозрюється у скоєнні ряду злочинів у складі злочинної організації. Зокрема, серед них - умисне вбивство відомої волонтерки, яке сталося в жовтні 2017 року біля селища Глеваха: тоді невідомі розстріляли впритул автівку, в салоні якої були Окуєва та її чоловік (Окуєва від отриманих поранень померла одразу).

Також чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, шахрайства, умисному знищенні майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Зазначається, що максимальне покарання, яке загрожує затриманому, довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

У справі наразі двоє підозрюваних.

Фото: Наталія Шаромова