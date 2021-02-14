З України видворили норвежця із забороною в’їзду на три роки
Про це повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ.
"Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування у Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. При цьому у своїх соціальних мережах він висловлював наміри скоїти ряд тяжких злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби оперативники розшукали норвежця в одному із київських хостелів.
«Зважаючи на кримінальну біографію та наміри скоїти тяжкі злочини, до його затримання залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
За його словами, чоловіка доправили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, оскільки він порушив правила перебування в Україні. Було прийняте рішення про видворення норвежця з території України із забороною в’їзду на три роки.
Фото: Нацполіція