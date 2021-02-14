З України видворили норвежця із забороною в’їзду на три роки

Правоохоронці видворили з України громадянина Норвегії, який у соцмережах писав про наміри скоїти тяжкі злочини на території нашої держави. Іноземцю на три роки заборонили в'їзд.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ.

"Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування у Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. При цьому у своїх соціальних мережах він висловлював наміри скоїти ряд тяжких злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби оперативники розшукали норвежця в одному із київських хостелів.

«Зважаючи на кримінальну біографію та наміри скоїти тяжкі злочини, до його затримання залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, чоловіка доправили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, оскільки він порушив правила перебування в Україні. Було прийняте рішення про видворення норвежця з території України із забороною в’їзду на три роки.

Фото: Нацполіція