Загибель українця після удару електрошокером у Польщі: слідство назвало причину смерті

Між смертю громадянина України в Польщі і застосуванням перед цим проти нього поліцією електрошокера немає безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку. Причиною смерті були серйозні проблеми зі здоров’ям людини.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, яка контролює хід слідства, прокурор Кшиштоф Копаня.

“За результатами розтину ми знаємо, що чоловік був тверезий, у крові також не виявлено психотропних речовин. Було проведено детальні гістопатологічні дослідження, судмедексперти роблять висновок, що зібраний доказовий матеріал не дає підстав стверджувати про безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між діями поліції, зокрема застосуванням паралізатора типу “Тазер”, і смертю людини”,- поінформував Копаня.

За його словами, причиною смерті польські судмедексперти вважають серйозні проблеми із здоров’ям чоловіка. Він не уточнив, про які саме проблеми зі здоров’ям йдеться, посилаючись на те, що це особисті дані, про які буде поінформовано лише найближчих родичів померлого.

Копаня зазначив, що слідство триває, прокуратура вивчає зібраний матеріал. На даний момент ще досліджуються обставини та обґрунтованість застосування паралізатора поліцейськими. Зокрема, це робить також управління внутрішньої безпеки поліції. За словами прокурора, зараз визначається статус поліцейських: їх допитуватимуть в якості свідків чи підозрюваних.

“Ми аналізуємо їхню кримінальну відповідальність. Предметом нашої оцінки буде те, чи паралізатор був правильно застосований”, - уточнив прокурор.

Копаня поінформував, що через кілька тижнів буде відомо: слідство закриють за відсутністю складу злочину чи справу готуватимуть для передачі до суду.

Як інформувало агентство, вночі 16 листопада в населеному пункті Твожиянки Бжезінського повіту Лодзького воєводства агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити на подвір’я та до будинків місцевих жителів. За словами поліцейських, після їх прибуття на місце події українець поводився агресивно, кидав у них різноманітними предметами і витягнув ніж. Поліцейські викликали підмогу і після невдалих спроб заспокоїти чоловіка словесно застосували до нього силу. Як повідомили поліцейські, спочатку був застосований сльозогінний газ, що не дало результату. Відтак проти чоловіка використали паралізатор, що дозволило зупинити його і надіти кайданки. Після цього затриманому відразу стало зле, а рятувальники, які прибули на місце події за викликом, зафіксували смерть українця.

Відомо, що 44-річний уродженець Тернопільської області прибув до Польщі 10 листопада для роботи на будівництві. Він перебував на карантині після перетину кордону, але не дотримувався його.

Справа загибелі українця після його затримання поліцією перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.