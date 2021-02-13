Камери автофіксації за пів року виявили понад 1,2 мільйона порушень

Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1 210 612 порушень правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що вже сплачено 1 062 980 штрафів на суму 192 612 300 грн. За даними міністра,1351 постанова стосувалася осіб, які ввезли транспортний засіб з іноземною реєстрацією.

"Своєчасно було сплачено близько 83% штрафів, та з них 90% були сплачені за “пільговим тарифом”, тобто в обсязі 50% при сплаті впродовж 10 банківських днів. З 15 лютого камери автофіксації починають фіксувати також порушення проїзду смугою громадського транспорту", - написав Криклій.

Він додав, що торік Мінінфраструктури через Державне агентство інфраструктурних проєктів передало МВС 220 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Цього року планується закупити та передати ще 125.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

У МВС мають намір протягом трьох-чотирьох років встановити по всій країні 600 камер автофіксації.