Безкоштовні препарати для онкохворих: в Україні з’явився новий сервіс

В Україні з’явився сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя», який допоможе онкохворим отримати призначені препарати безоплатно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову у препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя» показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно” — сказала голова ГО “Ліки Контроль” Наталія Гуран.

Зазначається, що сайт Ліки для онкохворих відображає ліки, які закуповуються за державний кошт за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Окрім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

Як повідомлялося, у Програмі медичних гарантій-2021 на раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань закладено понад 5 млрд грн.