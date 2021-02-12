У Програмі медгарантій підвищили тарифи на лікування онкохворих

У Програмі медичних гарантій-2021 підвищили тарифи за лікування онкохворих пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національної служби здоров'я.

"На раннє виявлення та лікування онкозахворювань у цьому році закладено понад 5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ наголошують, що лікування пацієнтів з онкологією - в особливому фокусі уваги Національної служби здоров’я.

"Трансформація фінансування системи охорони здоров’я покликана знизити катастрофічні витрати на лікування, які несуть пацієнти з онкологією. Програма медичних гарантій покриває усі найпоширеніші види медичної допомоги на кожному етапі лікування. Це діагностика, госпіталізації, операції, реабілітація та паліативна допомога. Щоб отримати послугу безоплатно, пацієнту потрібне направлення лікаря", - зазначають у НСЗУ.

Так, у Програмі медичних гарантій на 2021 рік для лікування онкологічних хвороб передбачено три пакети: “Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах”, “Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах”, а також новий пакет “Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах”.

Пацієнт, якому встановили “онкологічний” діагноз, може обирати заклад, де отримувати послуг. За його лікування заплатить Національна служба здоров’я.

"Тарифи на хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, порівняно з минулим роком, збільшили, а також ввели підвищувальні коефіцієнти. З 1 квітня цього року тариф на хіміотерапевтичне лікування становитиме 25 529 грн. Ми врахували те, що лікування дітей з онкологією є довшим і забирає більше ресурсів закладу охорони здоров’я. Тому медичний заклад отримає від НСЗУ втричі вищу суму за лікування пацієнтів до 18 років", - розповідають у службі здоров'я.

Тариф на радіологічне лікування становитиме 36 533 грн.

За пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування пацієнти з клінічно та морфологічно підтвердженим діагнозом отримують безоплатно лабораторні та інструментальні дослідження, власне, терапію, стаціонаре або амбулаторне лікування, знеболення та ліки з Національного переліку.

Тариф за лікування одного пацієнта з онкогематологічними захворюваннями у Програмі медичних гарантій 2021 становитиме 54 493 грн. До нього застосовуються коригувальні коефіцієнти 3,008 за лікування дітей та 0,824 за лікування дорослих. Тобто за лікування дітей заклад отримуватиме більше коштів.

Оперативні втручання пацієнтам з онкологією виконуватимуть за пакетом хірургії.

Є також зміни, які стосуються діагностики онкозахворювань.

"У 2020 році діагностика входила в пакети радіологічного та хіміотерапевтичного лікування. У цьому році, щоб зробити програму зручнішою, діагноз у пацієнтів з підозрою на онкологічне захворювання та тих, хто перебуває у стані ремісії, встановлюватимуть за амбулаторним пакетом. Якщо людині клінічно та морфологічно встановили діагноз, то подальша діагностика вже буде відбуватися в межах пакетів хіміотерапевтичного та радіологічного лікування", - йдеться у повідомленні.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги.

Окрім ліків, які передбачені Нацпереліком, пацієнти з онкологією можуть отримати у медичному закладі препарати, що закуповуються централізовано за кошти державного бюджету.