Міносвіти рекомендує школам перейти на «дистанційку» через негоду

Міносвіти рекомендує школам перейти на «дистанційку» через негоду

Лист
Укрінформ
Міністерство освіти і науки рекомендує через складні погодні умови розглянути можливість організації дистанційного навчання учнів та провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОН, про це йдется у листі міністерства до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", – зазначено в листі МОН.

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У міністерстві інформують, що відповідно до пункту 7 розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, при надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

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Як повідомляв Укрінформ, через негоду столична влада ухвалила рішення зачинити школи та садочки 11 та 12 лютого. У п’ятницю не працювали школи у багатьох регіонах, зокрема у Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.

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