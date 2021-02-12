Міносвіти рекомендує школам перейти на «дистанційку» через негоду

Міністерство освіти і науки рекомендує через складні погодні умови розглянути можливість організації дистанційного навчання учнів та провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОН, про це йдется у листі міністерства до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", – зазначено в листі МОН.

У міністерстві інформують, що відповідно до пункту 7 розділу V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, при надзвичайних погодних умовах, а також надзвичайних ситуаціях засновник (засновники) закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів.

Як повідомляв Укрінформ, через негоду столична влада ухвалила рішення зачинити школи та садочки 11 та 12 лютого. У п’ятницю не працювали школи у багатьох регіонах, зокрема у Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.