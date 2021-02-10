На дорогах у лютому планують встановити 220 камер спостереження
Про це повідомив на брифінгу про результати 7 місяців роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Закуплено 220 нових камер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Ми порахували, що в тих місцях, де встановлено було перші 50 камер, утричі зменшилась кількість порушення правил дорожнього руху. А на Південному мосту в Києві у 5 разів знизилась кількість ДТП», - сказав він.
За словами заступника міністра, розвиток системи стаціонарних камер планують розвивати і надалі. На дорогах України їх планують поставити до півтори тисячі. Крім того, камери встановлять і на машинах типу FANTОМ. Зараз чотири такі машини обладнують спеціальними радарами, і вони будуть запущені для тестування.
Після їх перевірки планується закупити до ста таких машин.
Геращенко зауважив, що у планах МВС кошти, які надходитимуть від штрафів, використати, зокрема, на роз’яснювальну роботу починаючи зі шкільної парти.
У Європі ДТП менше, бо там зі школи навчають поважати учасників дорожнього руху, додав він.