Суд відпустив "антимайданівця", який намагався розстріляти кандидата в депутати

Колегія Приморського райсуду Одеси ухвалила 9 лютого вирок звільнити з-під варти за «законом Савченко» раніше засудженого Володимира Цапліна, який скоїв у 2014 році замах на вбивство екслідера Одеської обласної організації партії «УДАР» Андрія Юсова і працівника МВС Євгена Кіпоренка.

Судовий процес тривав 7 років, поки Цаплін перебував в Одеському СІЗО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колегія суддів визнала винним підсудного Цапліна у замаху на вбивство, збройному нападі на міліціонера і зберіганні вогнепальної зброї. З урахуванням відбуття підсудним 12 років у СІЗО, з розрахунку день в ізоляторі за два в колонії, звільнити підсудного з-під варти", - озвучив вирок головуючий на засіданні суддя Вадим Коваленко.

Крім того, згідно з вироком, Цапліну належить компенсувати постраждалим процесуальні витрати, а також понесені ними моральну й матеріальну шкоду, зокрема виплатити понад 1,5 млн грн колишньому працівнику МВС Євгену Кіпоренку, який став випадковим свідком скоєння злочину підсудним і після поранень з вогнепальної зброї залишився інвалідом.

Як повідомляв Укрінформ, 19 вересня 2014 року під час замаху на одного з лідерів одеського Євромайдану Юсова нападник зробив декілька пострілів у його сусіда в багатоквартирному будинку, зовні схожого на Юсова. Потерпілого госпіталізували з трьома вогнепальними пораненнями в груди, живіт і передпліччя. Двом випадковим свідкам злочину, в тому числі офіцеру міліції, вдалося затримати зловмисника і передати в руки слідства.

Виконавцем замаху на Юсова виявився 58-річний житель міста, охоронець одного з ПТУ. Крім пістолета і ножа, у нього вилучили перуку і капелюх, які злочинець використовував для маскування. Злочинця скрутив сусід Юсова - співробітник ДАІ, старший лейтенант міліції Сергій Кардаш, який йшов на службу.