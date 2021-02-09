Нескоромний записав звернення - СБУ заявила, що не коментує «маніпулятивні заяви»

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, якого оголосили у розшук за підозрою в організації убивства, записав відеозвернення.

Як передає Укрінформ, це звернення Нескоромний оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

«Мене звуть Дмитро Нескоромний. Я записую це відео, щоб, по-перше, показати, що я живий, що я в безпеці і недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути. А по-друге, щоб повідомити, що завтрашньої пресконференції не буде», - сказав він.

За його словами, українська влада оголосила його в міжнародний розшук, і він за порадою адвокатів вирішив змінити стратегію захисту.

«Як саме я вчиню, залежатиме від того, як пройдуть переговори. Їх зараз ведуть юристи з представниками правоохоронних органів. Це непрості переговори. Мені зробили певну пропозицію, на яку я не можу пристати, оскільки є діючим співробітником СБУ», - додав Нескоромний.

Він заявив, що може надати європейським правоохоронцям інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади України, зокрема, про розкрадання міжнародної допомоги, про виведення грошей з держбанків.

«Я так само готовий надати українському суспільству інформацію про те, що відбувається насправді у СБУ. На жаль, СБУ наразі не працює в інтересах країни. Багато співробітників завербовані і працюють на користь тих чи інших іноземних розвідок. Торгівля даними, контрабанда, транзит наркотиків - цим займаються цілі підрозділи спецслужби», - стверджує він.

За словами Нескоромного, глава СБУ Іван Баканов не контролює ситуацію у відомстві і часто не розуміє, що відбувається.

Служба безпеки України назвала маніпуляцією заяви Нескоромного і не збирається їх коментувати.

«СБУ не має наміру коментувати заяви маніпулятивного характеру колишнього першого заступника голови СБУ. Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди. Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму», - йдеться у відповіді пресслужби СБУ кореспонденту Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, суд дозволив правоохоронцям затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Нескоромного до організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумова. Як випливає із записів, Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

Спецоперація із затримання Расюка була проведена 22 січня. Шевченківським районним суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.