У Чорнобильській зоні створять спеціальний пожежний загін

У Чорнобильській зоні створять спеціальний пожежний загін

Укрінформ
Кабінет Міністрів розробив стратегію запобігання ландшафтним пожежам та планує у Чорнобильській зоні відчуження створити окремий загін «Північна пуща» для оперативного реагування на пожежну небезпеку.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на пресконференції в Укрінформі після підписання Меморандуму про розвиток відвідування території зони відчуження.

«Ми підійшли ... системно і розробили стратегію запобігання ландшафтним пожежам, в тому числі в зоні відчуження. Зараз на уряд поданий план заходів щодо створення відокремленого загону пожежної охорони «Північна пуща» – це структура зони відчуження для того, щоб оперативно реагувати на будь-які виклики, в тому числі на пожежну небезпеку, яка щороку виникає», - сказав Абрамовський.

За його словами, необхідно також створити інфраструктуру доступу до кварталів, де пожежна небезпека максимально виражена. Зокрема, заплановано створення пожежних водойм на території зони відчуження.

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«Такий план буде затверджений на засіданні уряду. Він уже підготовлений, в нас ідуть дискусії щодо фінансування заходів. Ми закінчимо роботу на цьому тижні. В цьому році ми покажемо вже наочно, що готові до таких викликів», - сказав Абрамовський.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня 2020 року і тривала до 14 квітня.

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8 лютого 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму та Державне агентство з управління зоною відчуження уклали меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для розвитку туризму у Чорнобильській зоні.

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