У Чорнобильській зоні створять спеціальний пожежний загін

Кабінет Міністрів розробив стратегію запобігання ландшафтним пожежам та планує у Чорнобильській зоні відчуження створити окремий загін «Північна пуща» для оперативного реагування на пожежну небезпеку.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на пресконференції в Укрінформі після підписання Меморандуму про розвиток відвідування території зони відчуження.

«Ми підійшли ... системно і розробили стратегію запобігання ландшафтним пожежам, в тому числі в зоні відчуження. Зараз на уряд поданий план заходів щодо створення відокремленого загону пожежної охорони «Північна пуща» – це структура зони відчуження для того, щоб оперативно реагувати на будь-які виклики, в тому числі на пожежну небезпеку, яка щороку виникає», - сказав Абрамовський.

За його словами, необхідно також створити інфраструктуру доступу до кварталів, де пожежна небезпека максимально виражена. Зокрема, заплановано створення пожежних водойм на території зони відчуження.

«Такий план буде затверджений на засіданні уряду. Він уже підготовлений, в нас ідуть дискусії щодо фінансування заходів. Ми закінчимо роботу на цьому тижні. В цьому році ми покажемо вже наочно, що готові до таких викликів», - сказав Абрамовський.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня 2020 року і тривала до 14 квітня.

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8 лютого 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму та Державне агентство з управління зоною відчуження уклали меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для розвитку туризму у Чорнобильській зоні.