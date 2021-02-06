Революція Гідності: цього дня у Будинок профспілок підкинули вибухівку

6 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, майданівці пікетували Верховну Раду.

Як повідомляє Укрінформ, там проходило засідання, на якому обговорювалися питання повернення до Конституції 2004 року.

Зранку кількатисячна колона мітингувальників з Майдану Незалежності вирушила до парламенту. Більшість з них - представники Самооборони Майдану. На чолі колони було кілька народних депутатів і священик, а також жінки з плакатом «Ми втомилися чекати».

Тим часом на площі Конституції перед Верховною Радою тривав мітинг прихильників влади, а силовики посилено охороняли урядовий квартал.

Однак, ранкове засідання Ради швидко закрили, і колона Майдану відійшла на вулицю Грушевського.

Вдень у Будинку профспілок вибухнув пакет з написом «Ліки». Пристрій спрацював в момент, коли пакет розкрили. Внаслідок вибуху постраждали 2 людини. Одному активісту відірвало пальці, лікарі видалили йому частину кисті. Інший постраждалий втратив око. Наступного дня двох постраждалих вивезли до Львова для продовження лікування в місцевих клініках.

6 лютого Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Євросоюз почати підготовку адресних санкцій щодо закордонних поїздок, активів і нерухомості українських урядовців, парламентаріїв, олігархів, відповідальних за застосування сили проти протестувальників і загибель опозиційних активістів.

Європейські депутати заявили, що підтримують «демократичний дух і стійкість українського народу після двох місяців мужніх протестів, які зіткнулися з жорсткою реакцією з боку влади, і висловлюють свою повну солідарність і підтримку зусиль з побудови вільної, демократичної, незалежної України та її європейської перспективи».