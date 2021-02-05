Революція Гідності: 5 лютого на Майдані з’явилася «Мистецька сотня»

5 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані з'явилася «Мистецька сотня». Так назвали штаб координації творців із різних культурних сфер.

Як повідомляє Укрінформ, їхня мета була такою - боротися за майбутнє української держави та її культури. Четверо чоловіків у традиційних гуцульських костюмах зіграли на трембітах бійцям внутрішніх військ і протестувальникам, які охороняють барикади на вулиці Грушевського.

Цього дня також відкрилася виставка робіт українського політичного карикатуриста Олега Смаля. Його роботи були представлені серією малюнків і висвітлювали три роки президентства Віктора Януковича.

Крім того, біля барикад відбувся традиційний молебень: священики помолилися за мирне вирішення конфлікту. Свою акцію провели й матері. З гаслами «Чужих дітей не буває», «Путін, не вбивай наших дітей» і «Росія, підтримай український народ» вони вкотре закликали до незастосування насильства боку міліції.

5 лютого близько 200 активістів прийшли під Міністерство оборони України. Вони вимагали від військовослужбовців дотримуватися нейтральної позиції під час політичної кризи в країні.

Віктор Янукович зустрівся з тодішнім Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Вони говорили про необхідність забезпечення безпеки громадян, забезпечення об'єктивного розслідування останніх резонансних подій, а також перспективи проведення конституційної реформи.

Поговорив із Януковичем у цей день і віце-президент США Джо Байден. Він закликав Януковича вивести силовиків з вулиць, звільнити ув'язнених і притягнути до відповідальності винних у нападах на журналістів та учасників протесту.