Рада запровадила компенсації за невчасну виплату зарплат, пенсій і соцдопомог

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Рішення підтримали 323 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Закон №3817 визначає вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація.

До такого переліку включаються: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), сума індексації грошових доходів громадян.

Також ухвалений документ уточнює джерела виплати такої компенсації.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби з питань праці, сума заборгованості підприємств по заробітній платі по всій Україні зменшилась із 3,8 млрд грн (станом на 7 грудня 2020 року) до 3,1 млрд грн станом на 11 січня 2021 року.