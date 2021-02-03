Ветеранку АТО Котеленець відпустили під домашній арешт

Ветеранку АТО Котеленець відпустили під домашній арешт

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Укрінформ
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО Вікторії Котеленець із тримання під вартою на домашній арешт.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці активістів «Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець», передає Укрінформ.

«Апеляційний суд відпустив Вікторію Котеленець під домашній арешт», - поінформували активісти.

Як повідомляв Укрінформ, поліція 19 січня заарештувала ветеранку АТО Вікторію Котеленець, відому за позивним "Фортуна", коли вона приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Про затримання повідомили у Фейсбуці народний депутат і ветеран Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

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Правоохоронці звинувачують Котеленець у тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

Водночас у центрі "Миротворець" зазначають, що насправді жінка на фото з українськими полоненими – ймовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.

Вікторію Котеленець заарештували без права застави.

Міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій 3 грудня 2020 року.

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