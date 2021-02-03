Мінветеранів передало адвокатам Котеленець заяву Лапутіної про взяття на поруки

Міністерство у справах ветеранів передало адвокатам заарештованої ветеранки АТО Вікторії Котеленець заяву міністра Юлії Лапутіної про готовність взяти на поруки їхню підзахисну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінветеранів у Фейсбуці.

"Представник Міністерства у справах ветеранів України передав адвокатам Вікторії Котеленець заяву Лапутіної про взяття на поруки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляла про свою готовність взяти на поруки ветеранку Вікторію Котеленець.

19 січня 2021 року Національна поліція заарештувала ветерана АТО Вікторію Котеленець, відому за позивним "Фортуна", коли жінка приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Про затримання повідомили у Фейсбуці народний депутат і ветеран Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

Правоохоронці звинувачують Котеленець в тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

У центрі "Миротворець" зазначають, що насправді жінка на фото з українськими полоненими – ймовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.

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Вікторію Котеленець заарештували без права застави.

Міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій 3 грудня 2020 року. Повний пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.