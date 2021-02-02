Адвокат ветеранки Котеленець просить суд закрити справу

Захист ветерана Вікторії Котеленець подав до Офісу Генерального прокурора клопотання про закриття провадження щодо неї, оскільки складу злочину у її діях 24 серпня 2014 року — дата проведення так званого “параду полонених” у Донецьку - не було.

Про це адвокат Котеленець Віталій Цокур заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я сьогодні подав до Офісу Генерального прокурора клопотання про закриття провадження щодо Вікторії в тій частині, що ... на наше переконання, у діях Вікторії складу злочину 24 серпня 2014 року не було. Її в Донецьку не було, вона перебувала досить далеко. Тому вважаємо, що Офіс Генпрокурора і орган розслідування, якщо вони дійсно зацікавлені в тому, щоб розслідувати цей випадок, то вони мають припинити це переслідування шляхом закриття провадження щодо Вікторії”, - заявив Цокур.

Він нагадав, що Котеленець повідомили підозру у вчиненні двох злочинів: створення і функціонування НЗФ, а також жорстоке поводження з військовополоненими.

На переконання захисту, підозра Котеленець була повідомлена помилково.

“Наскільки нам відомо, СБУ проводила заходи щодо встановлення причетності Вікторії до “параду” у 2014 році у Донецьку, однак жодних негативних результатів для Вікторії це не мало”, - заявив Цокур.

За його словами, у середу у Київському апеляційному суді розглядатиметься апеляційна скарга адвокатів ветерана на обраний їй раніше запобіжний захід. На переконання захисту Котеленець, жодних підстав обирати їй такий суворий запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи застави - не було.

“Запобіжний захід було застосовано необґрунтовано. На нашу думку, при зібраних нами доказах, при всій інформації, яка вже стала відкритою і досить широко поширеною, ми вважаємо, що орган досудового розслідування власне і прокуратура - Офіс Генерального прокурора - мають припинити кримінальне переслідування щодо Вікторії", - заявив адвокат.

Він також висловив сподівання, що суд дослухається до доводів захисту і взагалі скасує будь-який запобіжний захід Котеленець.

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Водночас Цокур зазначив, що якщо орган розслідування матиме питання до Котеленець, вона матиме змогу зупинитись у Києві на певний час і співпрацювати зі слідством, розповісти все, що їй відомо, а також надати певні матеріали чи докази, які будуть цікавити орган розслідування.

Як повідомлялося, 19 січня 2021 року Національна поліція заарештувала ветерана АТО Вікторію Котеленець, відому за позивним "Фортуна", коли жінка приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Про затримання повідомили у Фейсбуці народний депутат і ветеран Яна Зінкевич, військова Олена Білозерська, а також центр "Миротворець".

Правоохоронці звинувачують Вікторію в тому, що вона нібито воювала на боці терористичних угруповань "ДНР".

У центрі "Миротворець" зазначають, що насправді жінка на фото з українськими полоненими – ймовірно, Ольга Сухова, яка нині проживає в Донецьку.

Вікторію Котеленець заарештували без права застави.

Міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій 3 грудня 2020 року. Повний пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.

Фото: bezbroni.net