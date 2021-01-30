ДУС відзвітувало про передачу Академії держуправління до Міносвіти

Державне управління справами відзвітувало про передачу Національної академії державного управління при Президентові України зі свого управління до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента.

«Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) зі свого управління до сфери управління Міністерства освіти і науки», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ОП зазначають, що підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Зокрема, потенціал НАДУ буде примножений завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу.

Передбачається, що НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України. Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету.

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Як повідомлялося, 5 листопада 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ № 487/2020 «Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами», згідно з яким Національна академія державного управління при Президентові України (разом із Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Як пояснили в пресслужбі Офісу Президента, Зеленський ухвалив таке рішення на підставі обґрунтованих пропозицій Кабінету Міністрів та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Президент тоді висловив сподівання, що «вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського національного університету ім. Тараса Шевченка».