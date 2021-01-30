МОЗ планує впровадити рейтингування при вступі в інтернатуру
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
“Положенням передбачено впровадження рейтингу розподілу випускників в інтернатуру. Така процедура розподілу, власне, і буде сприяти тому, щоб були зрозумілі та чіткі правила вступу випускників в інтернатуру", - сказала вона.
За словами Микичак, реалізацію положення планується здійснити поетапно, у 2021 році буде реалізовано пілотний проєкт.
"Випускники пройдуть рейтингування, формула встановлення цього рейтингу буде визначена сумою середніх балів під час навчання загалом в університеті, а також трьома кваліфікаційними іспитами “Крок”. І за відповідною формулою буде визначено рейтинг. Згідно з електронним розподілом наші випускники будуть обирати собі майбутню спеціальність”, - сказала заступник міністра.
Вона повідомила, що з 2022 року буде зменшено кількість спеціальностей інтернатури з 35 до 22-ох. Крім того, в деяких спеціальностях будуть змінені терміни та програми проходження інтернатури в контексті пропорційності заочної та очної частини.
Заступник міністра додала, що з січня 2021 року МОЗ отримало доступ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), куди медвиші будуть вносити інформацію про успішність студентів, а Центр тестування МОЗ — результати інтегрованих тестових іспитів “Крок”.
“Таким чином, ми маємо можливість відпрацювання електронного інструменту рейтингового розподілу в інтернатуру”, - зауважила Микичак.
Положення про інтернатуру оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення.