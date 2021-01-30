МОЗ планує впровадити рейтингування при вступі в інтернатуру

Міністерство охорони здоров'я планує впровадити рейтингування при вступі випускників медвишів до інтернатури, відповідна норма передбачена новим Положенням про інтернатуру.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

“Положенням передбачено впровадження рейтингу розподілу випускників в інтернатуру. Така процедура розподілу, власне, і буде сприяти тому, щоб були зрозумілі та чіткі правила вступу випускників в інтернатуру", - сказала вона.

За словами Микичак, реалізацію положення планується здійснити поетапно, у 2021 році буде реалізовано пілотний проєкт.

"Випускники пройдуть рейтингування, формула встановлення цього рейтингу буде визначена сумою середніх балів під час навчання загалом в університеті, а також трьома кваліфікаційними іспитами “Крок”. І за відповідною формулою буде визначено рейтинг. Згідно з електронним розподілом наші випускники будуть обирати собі майбутню спеціальність”, - сказала заступник міністра.

Вона повідомила, що з 2022 року буде зменшено кількість спеціальностей інтернатури з 35 до 22-ох. Крім того, в деяких спеціальностях будуть змінені терміни та програми проходження інтернатури в контексті пропорційності заочної та очної частини.

Заступник міністра додала, що з січня 2021 року МОЗ отримало доступ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), куди медвиші будуть вносити інформацію про успішність студентів, а Центр тестування МОЗ — результати інтегрованих тестових іспитів “Крок”.

“Таким чином, ми маємо можливість відпрацювання електронного інструменту рейтингового розподілу в інтернатуру”, - зауважила Микичак.

Положення про інтернатуру оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення.