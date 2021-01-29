Рада встановила 30 щорічних премій для найкращих учасників ЗНО

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови «Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний проєкт постанови №4559 підтримали 312 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Законопроєктом пропонується заснувати 30 щорічних премій Верховної Ради для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

"Установити, що премія щороку присуджується здобувачам загальної середньої освіти поточного року, які виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100 – 200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано) та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які задовольняють визначеним вимогам, потрапило менше тридцяти осіб або їх тридцять рівно, Премія присуджується всім із них. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень", - зазначається у проєкті постанови.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис. грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.