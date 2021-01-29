Від 10 до 100 тисяч: Зеленський розповів про стипендії для відмінників

Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис. грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у влозі, повідомляє Укрінформ.

Так, за його словами, за результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів, які наберуть найбільшу кількість балів, з кожного регіону України за умови, що дитина обирає та навчається в українському ВНЗ.

«Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього кожен отримуватиме 120 тисяч (гривень — ред.) за рік», – зазначив Зеленський.

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Також він зауважив, що передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати у розмірі 20 тис. гривень кожному та переможцям міжнародних олімпіад – по 100 тис. гривень.

«Окремо додам: щомісячні стипендії від Президента переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад також отримують, це вже діє», – нагадав Президент.

Окрім того, глава держави відзначив, що щороку виділятимуться президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Канаді, Японії, Китаї, Південній Кореї тощо.

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«Обов’язкова умова: після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом трьох років», – наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав Указ про заснування стипендій для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.