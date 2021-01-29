Мінцифри запустило серіал про підприємництво для школярів

Міністерство цифрової трансформації запустило перший модуль освітнього серіалу «Підприємництво для школярів».

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 29 січня.

"Серіал складатиметься із 36 серій, для зручності перегляду ми його розділили на 6 модулів. І перший модуль серіалу, який називається "Ідея", вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.

Вона додала, що програма курсу розрахована на школярів і послідовно розбирає технологію створення власної прави. Зокрема в серіалі можна отримати відповіді на такі запитання: як генерувати свої бізнес-ідеї та перевіряти їх конкурентоспроможність на ринку? як зробити так, щоб про ваш продукт дізналися? як знайти перших клієнтів?

CEO студії онлайн-освіти EdEra Ілля Філіпов розповів, що курс оснований на міжнародних програмах з підприємництва. При створенні курсу для кожної з теми було залучено різних українських експертів та підприємців, що розповіли про свій власний досвід.

Перший модуль серіалу складається з 6 серій і вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта".