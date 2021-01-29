Мінцифри запустило серіал про підприємництво для школярів
Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 29 січня.
"Серіал складатиметься із 36 серій, для зручності перегляду ми його розділили на 6 модулів. І перший модуль серіалу, який називається "Ідея", вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час презентації.
Вона додала, що програма курсу розрахована на школярів і послідовно розбирає технологію створення власної прави. Зокрема в серіалі можна отримати відповіді на такі запитання: як генерувати свої бізнес-ідеї та перевіряти їх конкурентоспроможність на ринку? як зробити так, щоб про ваш продукт дізналися? як знайти перших клієнтів?
CEO студії онлайн-освіти EdEra Ілля Філіпов розповів, що курс оснований на міжнародних програмах з підприємництва. При створенні курсу для кожної з теми було залучено різних українських експертів та підприємців, що розповіли про свій власний досвід.
Перший модуль серіалу складається з 6 серій і вже доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта".