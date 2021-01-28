Рада церков хоче зустрітися зі Шкарлетом - обговорити викладання християнської етики у школах

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій ініціюватиме зустріч з міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Української церкви християн віри євангельської (УЦХВЄ) у Фейсбуці.

Сьогодні на засіданні старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко порушив питання виховання дітей і молоді на високих моральних засадах.

Він зауважив, що чимало вчених, викладачів і батьківських об’єднань закликають Міносвіти сприяти подальшому впровадженню у школах предметів духовно-морального спрямування («Християнської етики» та інших). Глави конфесій погодилися з необхідністю окремої зустрічі з міністром освіти та науки для обговорення розвитку взаємодії у цій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала керівництво МОЗ припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередити увагу на впровадженні більш ефективних заходів, щоб зменшити ризики інфікування громадян коронавірусом у місцях найбільш активних соціальних контактів - у громадському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних установах, розважальних закладах та інших місцях скупчення людей.