Стипендії і гранти на закордонне навчання: Зеленський заснував премії для відмінників

Відповідний указ №27/2021 від 28 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Заснувати: стипендії Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати", - ідеться в документі.

Також Зеленський заснував премії Президента України для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.

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Крім того, глава держави заснував гранти на навчання за кордоном.

«Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну», – зазначив Президент.

Згідно з документом Кабінет Міністрів має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення й виплати вказаних стипендій, премій та грантів у сфері освіти, а також передбачати у проєктах законів про Державний бюджет видатки на їх виплату.