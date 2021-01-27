Двоє українців у складі транснаціональної групи хакерів обікрали банки на $2,5 мільярда

Двоє громадян України брали участь у діяльності транснаціонального угруповання хакерів, що розповсюджувало комп’ютерний вірус EMOTET.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Національної поліції.

«У рамках міжнародної спецоперації Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генерального прокурора України, із залученням колег з правоохоронних органів Німеччини, США, Великої Британії та Нідерландів, було викрито та заблоковано діяльність транснаціонального хакерського злочинного угруповання з розповсюдження найнебезпечнішого і найстійкішого вірусного програмного забезпечення – EMOTET», - сказано в повідомленні.

На даний час підтверджено, що вірус завдав збитків банкам і фінансовим установам США та Європи на 2,5 млрд доларів.

Під час слідчих дій встановлено двох громадян України, які забезпечували належну роботу інфраструктури розповсюдження вірусу та підтримували його безперебійну діяльність.

Також встановлено інших учасників міжнародного хакерського угруповання, які використовували інфраструктуру БОТ-мережі ЕМОТЕТ для проведення кібератак. Проводяться заходи для їхнього затримання.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України протягом 2020 року нейтралізувала 600 кібератак на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.