Ексначальник детективів НАБУ «заробив» на фейковому лікарняному 30 тисяч – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в шахрайстві колишньому начальнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Слідством встановлено, що працівник НАБУ підбурив лікаря однієї із лікарень до складання та видачі завідомо неправдивого листка непрацездатності. Після чого вказаний документ був використаний для отримання страхових виплат за період тимчасової непрацездатності шляхом ведення в оману керівництва та комісії із соціального страхування Нацбюро", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР встановили, що посадовець бюро звернувся до лікарні в Полтавській області, де він нібито травмувався, а згодом продовжив «лікарняний», хоча насправді в цей час він перебував у Києві.

Під час проведення виїмки документів у вказаному закладі охорони здоров’я було отримано інформацію щодо відсутності медичної документації стосовно проходження лікування посадовця, а корінець листка непрацездатності не містить особистого підпису працівника НАБУ.

Таким чином, посадовець шахрайським шляхом заволодів матеріальною допомогою на загальну суму понад 30 тис. грн.

Водночас, слідчі ДБР повідомили про підозру вищезгаданому лікарю у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомляв Укрінформ, слідчі територіального управління ДБР (Полтава) повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів Управлінні СБУ в Харківській області в організації злочинного угруповання.