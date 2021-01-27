Кабмін ініціює спрощення закупівлі вакцин

Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі", якими спрощується закупівля інноваційних препартів, зокрема вакцин, завдяки укладенню договорів керованого доступу.

Про це сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Законопроєкт дозволятиме закуповувати нові ефективні препарати та вакцини більш спрощено і, відповідно, швидше без зайвих бар’єрів, які може створювати законодавство або нормативна база. Мова йде про застосування такого інструменту у сфері медичних закупівель, як договори керованого доступу. Відповідні договори дозволяють вступати в прямі перемовини з виробниками оригінальних, інноваційних лікарських засобів та їхні закупівлі. Наприклад, якщо на світовому ринку з’являтимуться новітні ліки або вакцини, Україна матиме можливість вести переговори щодо їх закупівлі напряму від виробника", - сказав Шмигаль.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, зазначені зміни передбачають, що дія Закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу, які укладаються відповідно до закону.

Також пропонується встановити, що інформація про міжнародну непатентовану назву, торговельну назву, форму випуску та дозування лікарського засобу, щодо якого укладено договір керованого доступу, заявника, інформація про уповноваженого представника заявника (за наявності), строк дії договору керованого доступу розміщуються не тільки на офіційному вебсайті МОЗ, а й оприлюднюється в електронній системі закупівель, визначення якої наведено в Законі України "Про публічні закупівлі".