На кордонах України торік затримали понад 9 тисяч нелегалів

Минулого року працівники Державної прикордонної служби затримали майже 9250 нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані наводить ДПСУ.

У відомстві зазначили, що понад 8 тисяч осіб затримали за порушення правил перебування в Україні. Найбільшу кількість таких правопорушників охоронці кордону виявили у пунктах пропуску для повітряного сполучення (4340). Серед них – громадян РФ (1008), Молдови (872), Азербайджану (645), Грузії (642), Угорщини (623), Туреччини (535), Вірменії (312) та Румунії (278).

Крім того, під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску понад 5 тисячам потенційних нелегальних мігрантів. Найбільшу кількість відмов зафіксовано також у пунктах пропуску для повітряного сполучення – 2960. Серед них – громадянам РФ (1477), Туреччини (1427), Індії (272), Молдови (216), Азербайджану (206).

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Як зазначається, за незаконне перетинання державного кордону затримано 1067 осіб. Основну категорію правопорушників становили громадяни Молдови (206), Туреччини (131), Афганістану та РФ (по 62), Бангладеш (58), Індії (56).

У тому числі них на межі з країнами ЄС затримано 691 нелегального мігранта. Найбільше – на кордоні з Польщею (263) та Словаччиною (217).

Фото: ДПСУ