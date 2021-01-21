Прикордонники торік затримали нелегальних товарів майже на 730 мільйонів

Працівники прикордонної служби торік затримали товарів приблизно на 730 млн грн, що майже удвічі вище за показник 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

«Минулого року припинено більше спроб незаконного переміщення автозапчастини із Польщі та Білорусі, парфумів із Румунії, валюти в Україну та предметів антикваріату за кордон», - ідеться у повідомленні.

Зокрема торік було затримано близько 170 тис. предметів парфумерії, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше. Прикордонники також виявили понад 8,1 тис. предметів старовини, переважну більшість яких намагались вивезти з України (у 2019-му - 7,6 тис.).

Окрім того, у 2020 році значно збільшилися обсяги виявленої валюти, яку намагалися незаконно перемістити через кордон: 1,6 млн доларів США (2019 р. - 500 тис.); 790 тис. євро (2019 р. - 57 тис.); 8,5 млн рос. рублів (2019 р. - 2,3 млн). При цьому долари та євро переважно везли в Україну, а рублі – з нашої країни.

Зазначається, що значними були результати Держприкордонслужби і в протидії незаконному переміщенню інших груп товарів: горілчаних виробів, побутової техніки, одягу та взуття, бурштину, продуктів харчування тощо.

А найчастіше зловмисники намагалися незаконно переправляти через кордон тютюнові вироби. Торік прикордонники у понад 930 випадках затримали загалом близько 12 млн пачок сигарет.

Фото: ДПСУ